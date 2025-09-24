Vince 150mila dollari alla lotteria chiedendo i numeri a ChatGPT | Lì darò tutti in beneficenza

C’è chi i numeri del lotto li cerca nei sogni o nelle date di nascita, con deduzioni quasi scientifiche. Ma la vera novità è sfruttare i chatbot come urne virtuali e tentare la fortuna. È il caso di Carrie Edwards, una donna residente in Virginia, che con i numeri forniti dall’Ai ha vinto 150mila dollari e ha già deciso che li darà tutti in beneficenza. «Chat, hai dei numeri da darmi?», aveva chiesto la donna senza ulteriori dettagli. La vincita risale allo scorso 8 settembre: «Ho capito esattamente cosa dovevo fare. Sapevo che dovevo dare via tutto, voglio che questo sia un esempio di come chi è baciato dalla fortuna possa aiutare gli altri», ha detto Edwards citata dal New York Post. 🔗 Leggi su Open.online