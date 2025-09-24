Villarreal Juve gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League Cosa è successo nell’ultimo turno

Villarreal Juve, fari puntati sulla Champions: tra una settimana la sfida con gli spagnoli, che hanno battuto il Siviglia e si presentano al match in grande forma. La testa è al campionato e alla super sfida di sabato contro l’ Atalanta, ma la Juve non può fare a meno di lanciare uno sguardo preoccupato alla Champions League. Tra una settimana esatta, infatti, i bianconeri saranno impegnati nella seconda giornata della prima fase a girone unico, e l’avversario sarà tutt’altro che banale. La sfida sarà contro un Villarreal in stato di grazia, una squadra che sta vivendo un avvio di stagione eccezionale, come dimostra l’ultimo successo ottenuto ieri sera in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

