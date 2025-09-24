Villarreal Juve gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League Cosa è successo nell’ultimo turno
Villarreal Juve, fari puntati sulla Champions: tra una settimana la sfida con gli spagnoli, che hanno battuto il Siviglia e si presentano al match in grande forma. La testa è al campionato e alla super sfida di sabato contro l’ Atalanta, ma la Juve non può fare a meno di lanciare uno sguardo preoccupato alla Champions League. Tra una settimana esatta, infatti, i bianconeri saranno impegnati nella seconda giornata della prima fase a girone unico, e l’avversario sarà tutt’altro che banale. La sfida sarà contro un Villarreal in stato di grazia, una squadra che sta vivendo un avvio di stagione eccezionale, come dimostra l’ultimo successo ottenuto ieri sera in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Comunicazione per soci Juventus Club Terza Stella: Trasferta Champions Villarreal - Juventus ? Abbiamo bisogno di sapere entro le ore 12 di domani giovedì giovedì 18/09 chi di voi è interessato ad acquistare i biglietti del settore ospiti di Villarreal - facebook.com Vai su Facebook
Ancorché esaltante, il pari di #JuveBVB è brutta notizia per la Juventus, oltre le analisi tecniche: per la qualificazione diretta la Juve doveva vincere, ora dovrà farlo in una trasferta tra Madrid, Villarreal e Monaco Al link video completo del perché https://youtu.b - X Vai su X
La Juve crolla e va fuori dalla Champions: il Villarreal vince 3-0 allo Stadium ed è ai quarti
QUI VILLAREAL - Marcelino, tecnico degli spagnoli: "Non dovremmo confondere le competizioni. Da una parte c'è la LALIGA, dall'altra la Champions League. Ora, ci troviamo di ... - Osasuna, Marcelino García Toral, allenatore del club spagnolo (nonché prossimo avversario della Juventus) ha dichiarato che bisogna ... Scrive tuttojuve.com