Vignola Teatro Ermanno Fabbri | una stagione 2025 26 che guarda lontano

Il percorso che segna la nuova direzione di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale si intitola “Del guardar lontano”: un progetto che nasce come dedica e impegno. Da un lato il tributo al drammaturgo e poeta Giuliano Scabia, figura che ha saputo incarnare lo spirito di avventura e ricerca. 🔗 Leggi su Modenatoday.it