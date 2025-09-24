Vigili del fuoco in sala operatoria salvano 18enne
Vigili del fuoco in sala operatoria. La sinergia di intervento di varie forze dell’ordine ha evitato l’amputazione di un arto ad un giovane di Marlia che rimane in gravi condizioni ma che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo con ordine. Il ragazzo stava eseguendo i lavori di potatura della siepe intorno alla propria abitazione, una incombenza che tutti coloro che hanno un giardino si trovano a dover svolgere, soprattutto nel cambio di stagione. Per cause in corso di accertamento l’uomo si è infilzato un pezzo di recinzione metallica in un braccio. E’ accaduto a Marlia. Scattati i soccorsi, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca e sottoposto a una angio-Tac, che ha confermato la necessità di un delicato intervento chirurgico vascolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
