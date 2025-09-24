Viene giù tutto Italia travolta dal maltempo | frane spaventose nella zona Gente sfollata
Piogge torrenziali e nuovi smottamenti hanno colpito il Comasco, già messo a dura prova nei giorni scorsi. Nella sola notte scorsa sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, che si sommano ai circa 170 del giorno precedente. Il centro città è stato invaso da fango e detriti: la Polizia locale ha disposto la chiusura del lungolago e di altre arterie fondamentali, rese impraticabili dagli allagamenti. Comuni isolati e nuove frane. Situazione drammatica anche nei paesi affacciati sul lago. A Faggeto Lario e soprattutto a Blevio, sulla sponda orientale, si registrano gravi allagamenti. Qui una nuova frana ha isolato alcune frazioni, mentre una trentina di sfollati resta fuori casa dal giorno precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: viene - tutto
“Fingono, lui è gay”. Temptation Island, bomba sulla coppia: viene giù tutto. Interviene la famiglia
“Un altro aereo viene verso di noi”. Terrore in cielo, sul volo diretto in Italia: tutto in pochi istanti
Perché a Johnny Depp, malgrado tutto, non frega nulla di ciò che viene detto di lui
Villaggio ST. Francis viene inaugurato nell'estate del 2018 inizio Gennaio 2019 inizia un cammino che ha portato il Villaggio a un qualcosa che rimane difficile raccontare, descrivere tutto quello che vive all'interno del Villaggio. Non sono bravo nello scrivere e - facebook.com Vai su Facebook
Patteggiare per evitare la galera: questo hanno fatto Agnelli, Paratici & company. Tutto già scritto nel libro "Juventopoli" che racconta i 9 scudetti vinti (a dirlo sono i magistrati) illecitamente Fa sbellicare dalle risate il comunicato in stile supercazzola con cui l'ex - X Vai su X
Viene giù tutto Maltempo in Italia la frana improvvisa a pochi metri dal treno; Giù il diaframma del tunnel dei rercord; Un viaggio su e giù per l' Italia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche di ogni regione.
Italia, Serturini: "Il bello viene adesso, ben venga che le altre inizino a temerci" - L’Inghilterra è più abituata a certe gare avendo giocato semifinali e finali in passato, ma noi stiamo preparando la gara con il ... Riporta tuttomercatoweb.com