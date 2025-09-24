Viene giù tutto Italia travolta dal maltempo | frane spaventose nella zona Gente sfollata

Piogge torrenziali e nuovi smottamenti hanno colpito il Comasco, già messo a dura prova nei giorni scorsi. Nella sola notte scorsa sono caduti oltre  60 millimetri di pioggia, che si sommano ai circa 170 del giorno precedente. Il centro città è stato invaso da fango e detriti: la Polizia locale ha disposto la  chiusura del lungolago  e di altre arterie fondamentali, rese impraticabili dagli allagamenti. Comuni isolati e nuove frane. Situazione drammatica anche nei paesi affacciati sul lago. A  Faggeto Lario  e soprattutto a  Blevio, sulla sponda orientale, si registrano gravi allagamenti. Qui una nuova frana ha isolato alcune frazioni, mentre  una trentina di sfollati  resta fuori casa dal giorno precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Viene giù tutto". Italia travolta dal maltempo: frane spaventose nella zona. Gente sfollata

