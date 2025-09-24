Vie della Seta | una giornata di prove gratuite tra yoga pilates danza e osteopatia

Sabato 27 settembre dalle ore 9 alle 13 alle Vie della Seta, di via Don Giovanni Dieci 8, a Piacenza un evento olistico in cui sarà possibile provare varie discipline come pilates, yoga, arti marziali, danza, meditazione eccetera, visitare la grotta di sale naturale con i suoi benefici marini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

