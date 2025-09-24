Vie della Seta | una giornata di prove gratuite tra yoga pilates danza e osteopatia
Sabato 27 settembre dalle ore 9 alle 13 alle Vie della Seta, di via Don Giovanni Dieci 8, a Piacenza un evento olistico in cui sarà possibile provare varie discipline come pilates, yoga, arti marziali, danza, meditazione eccetera, visitare la grotta di sale naturale con i suoi benefici marini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
CONCERTO AL MUSEO Al termine della giornata dedicata all'evento Vie della seta, nel cortile posteriore del museo, dove sono ancora visibili le antiche ruote idrauliche del setificio Monti, abbiamo chiuso in bellezza con il concerto dei Sulutumana Grazie a tu - facebook.com Vai su Facebook
