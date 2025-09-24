VIDEO Sinner showman cinque tweener di fila in esibizione
Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Pechino dopo la finale dello Us Open persa contro Alcaraz. L'azzurro si è concesso ai fan nel corso di un evento Nike organizzato nella capitale cinese, dove ha condiviso il campo con altri testimonial del brand come Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. Nel corso di una partitella di doppio ha vinto uno scambio giocato solo con i tweener. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - showman
Jannik Sinner, che show in allenamento a Pechino: il pubblico impazzisce . L'azzurro ha deliziato i tifosi accorsi a vederlo regalando loro una vera e propria magia da circo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Brevi/102034/jannik-sinner-che-show-in-allen - X Vai su X
Show di Matteo Berrettini. Il tennista romano prima chiede al Presidente della Repubblica di alzarsi, poi nel suo discorso cita anche Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO Sinner showman, cinque tweener di fila in esibizione; Sinner si arrende in finale: trionfa Alcaraz; Sinner come un polpo, si allunga e con un guizzo miracoloso beffa Alcaraz: rivivilo.