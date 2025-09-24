VIDEO Sinner showman cinque tweener di fila in esibizione

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Pechino dopo la finale dello Us Open persa contro Alcaraz. L'azzurro si è concesso ai fan nel corso di un evento Nike organizzato nella capitale cinese, dove ha condiviso il campo con altri testimonial del brand come Karen Khachanov, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Emma Raducanu e Mirra Andreeva. Nel corso di una partitella di doppio ha vinto uno scambio giocato solo con i tweener. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

