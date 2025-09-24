VIDEO | Ponte e Corte dei Conti Musolino | Altro che banali rilievi dalla Corte dei Conti Salvini venga a riferire in aula

“La Corte dei conti ha di fatto bocciato la delibera del Cipess sul ponte sullo Stretto, qualcosa che non ci meraviglia. Salvini si conferma un pasticcione e un approssimativo, che si lancia in proclami e viene a Messina ogni settimana a dire che i lavori stanno per partire”.Così la senatrice di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it