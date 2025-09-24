Video | Furti nel magazzino di Versace | le immagini
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i furti commessi nel magazzino novarese di Versace, dove sono stati sottratti articoli per un totale di 2 milioni di euro. Le indagini della Squadra mobile di Novara, partite nella primavera 2024, hanno portato all'esecuzione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: furti - magazzino
Video | Le immagini dei furti nel magazzino Esselunga di Biandrate
Notte movimentata a Modena: furti in ristorante e magazzino, tre uomini arrestati
Furti nel magazzino di Versace a Novara, fermate dalla polizia nove persone
PIAZZA ARMERINA- NOTTE TURBOLENTA IN CITTA. DUE AUTO A FUOCO IN VIA SALVATORE PRINCIPATO ED UN FURTO AD UN MAGAZZINO DI VETTOVAGLIE A SERVIZIO DELL’OSPEDALE MICHELE CHIELLO. SUL LUOGO L’INTERVENTO DELL - facebook.com Vai su Facebook
Furto in una tabaccheria a Carini, i ladri sfondano l'ingresso di un magazzino e lo svuotano https://ift.tt/i9xcYhP - X Vai su X
Novara, furti per almeno due milioni di euro nel magazzino di Versace: fermata la banda; Furti nel magazzino di Versace a Novara, fermate dalla polizia nove persone; Furti nel magazzino novarese di Versace: sottratti 2 milioni di euro in capi.
VIDEO – Furti nel magazzino di un brand di lusso: la Polizia sgomina la banda - Individuati i presunti autori ed eseguite 9 misure cautelari ... Lo riporta lavocedinovara.com