VIDEO | Ex Centro Sociale | la situazione attuale

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muri scrostati, graffiti, rifiuti, intonaco che crolla e abbandono totale.Ex Centro Sociale: come saràÉ questa la situazione attuale dell'ex Centro Sociale di viale Giulio Cesare dopo oltre 15 anni di abbandono. Nei mesi scorsi è stata effettuata una prima bonifica, in cui è stato rimosso il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - sociale

Monza, vergogna del centro sociale della Salis: un corso per abolire la polizia

Il mezzo secolo in trincea di Leoncavallo: com’è cambiato in 50 anni il centro sociale più famoso d’Italia

Leoncavallo, verso la manifestazione del 6 settembre. Sala non sarà al corteo, “ma il sostegno politico al centro sociale resta”

VIDEO | Ex Centro Sociale: la situazione attuale; VIDEO - Ex centro sociale, parte il cantiere del nuovo campus universitario: «Un progetto da 15 milioni che cambia la città»; Ordigno esplosivo a Garbatella: nel mirino il centro sociale La Strada e un ex deputato M5S.

video ex centro socialeVIDEO – Ex centro sociale, parte il cantiere del nuovo campus universitario: «Un progetto da 15 milioni che cambia la città» - Sono passati 15 anni da quanto il centro sociale di Novara ha avviato la procedura di chiusura, ma oggi, 23 settembre, con la conferenza stampa in comune e il sopralluogo in cantiere ha preso avvio un ... Da lavocedinovara.com

video ex centro socialeOrdigno esplosivo a Garbatella: nel mirino il centro sociale La Strada e un ex deputato M5S - Esplosione a Roma: ordigno rudimentale davanti al centro sociale La Strada, a Garbatella. la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Ex Centro Sociale