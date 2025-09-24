Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sparito in vacanza: L’ultima immagine di Giuseppe mentre si allontanava da SantAngelodeiLombardi ( Avellino ) la mattina del 22 agosto. I familiari temono che abbia avuto un vuoto di memoria e preso un treno per tentare di tornare a casa a Villalvernia ( Alessandria ), dove non è mai arrivato. Vane le ricerche, qualcuno ricorda di averlo incontrato?” Il nuovo appello per cercare di ritrovare Giuseppe Scuotto, classe 1957, al momento della scomparsa in ferie in Irpinia a casa della figlia, viene rilanciato dalla trasmissione “Chi l’ha visto”- L’uomo si è allontanato a piedi dalla Contrada Ruggiano e non ha più fatto ritorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO- "Dove è andato Giuseppe?": la famiglia non si arrende