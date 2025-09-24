VIDEO | Camera dei Deputati audizione in ' Commissione Attività produttive' sulla possibile chiusura del posto di teleconduzione di Terni

24 set 2025

La possibile chiusura del posto di teleconduzione di Terni al centro di un'audizione nella Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Il tema era all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 24 novembre. Ad essere ascoltati i rappresentanti sindacali: Stefano Ribelli Cgil Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

