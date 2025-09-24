VIDEO | Bucchi | Tanta roba nel secondo tempo Ma sull' approccio c' è da lavorare
Cristian Bucchi divide risultato e prestazione dall'analisi post gara: “Sono contento per la vittoria e anche del secondo tempo. Dopo l'intervallo abbiamo fatto tanta, tanta roba contro una squadra che era avanti 2-0 e che fino a stasera aveva subìto soltanto 3 gol. 45 minuti di questo spessore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: bucchi - tanta
Le parole di coach Piero Bucchi in conferenza stampa post partita Ruvo di Puglia-Brindisi - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Bucchi: Tanta roba nel secondo tempo. Ma sull'approccio c'è da lavorare; L'Arezzo si presenta, festa al Prato. Mercato: arriva un esterno dalla Ternana.