VIDEO Addio a Domenico Scrocco | quel duetto con Mastella su Rai Uno
Tempo di lettura: 1 minuto La comunità sannita piange la scomparsa di Domenico Scrocco, funzionario del Genio Civile di Benevento, conosciuto e apprezzato non solo per il suo impegno professionale e politico – è stato anche consigliere comunale a Ponte, paese in cui risiedeva – ma anche per la sua passione per la musica e lo spettacolo. Scrocco era infatti un noto intrattenitore musicale, capace di conquistare il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica. Tra i tanti momenti che lo hanno visto protagonista, resta memorabile la partecipazione nel 2003 a “I Raccomandati”, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
