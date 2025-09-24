VIDEO Addio a Domenico Scrocco | quel duetto con Mastella su Rai Uno

Anteprima24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 1 minuto La comunità sannita piange la scomparsa di Domenico Scrocco, funzionario del Genio Civile di Benevento, conosciuto e apprezzato non solo per il suo impegno professionale e politico – è stato anche consigliere comunale a Ponte, paese in cui risiedeva – ma anche per la sua passione per la musica e lo spettacolo. Scrocco era infatti un noto intrattenitore musicale, capace di conquistare il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica. Tra i tanti momenti che lo hanno visto protagonista, resta memorabile la partecipazione nel 2003 a “I Raccomandati”, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video addio a domenico scrocco quel duetto con mastella su rai uno

© Anteprima24.it - VIDEO/ Addio a Domenico Scrocco: quel duetto con Mastella su Rai Uno

In questa notizia si parla di: addio - domenico

Addio a Leonardo Picardi, pilastro della solidarietà a Chiusano San Domenico

Fenerbahce: Domenico Tedesco in pole per la panchina dopo l’addio a Mourinho

VIDEO/ Addio a Domenico Scrocco: quel duetto con Mastella su Rai Uno.

Cerca Video su questo argomento: Video Addio Domenico Scrocco