Vicino al Parco e all' Autodromo apre il nuovo store della bellezza

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In una zona residenziale a pochi minuti da luoghi simbolo come il Parco, la Villa Reale, l’Università Bicocca e l’Autodromo nazionale di Monza, inauguriamo il primo punto vendita in città". Acqua&Sapone, la celebre catena che vende prodotti di bellezza e per l'igiene della casa, è sbarcata in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vicino - parco

Festa e chiasso al parco, bimbo preso per il collo da un vicino

Cucina contemporanea, cascine e pinete. Il ristorante nascosto nel parco naturale vicino Como

Vasto incendio a Fiumicino vicino al Parco Da Vinci, colonna di fumo nera visibile da chilometri

Vicino al Parco e all'Autodromo apre il nuovo store della bellezza; L'autodromo di Monza apre le porte ai giovani ciclisti; FCI. L'AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA APRE LE PORTE AI CICLISTI.

Cerca Video su questo argomento: Vicino Parco Autodromo Apre