Viareggio rinasce lo stadio dei Pini Parata di stelle per l’inaugurazione del nuovo impianto

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio, 25 settembre 2025 – Parata di stelle e di campioni per l’inaugurazione del nuovo stadio Dei Pini Torquato Bresciani di Viareggio, tornato a nuova vita dopo un’importante opera di restyling. Tanti campioni che hanno scritto pagine indimenticabili per tutti gli appassionati di sport non sono mancati in questa importante occasione. Il ct campione del mondo e viareggino doc Marcello Lippi ha fatto gli onori di casa assieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro. Poi la parata delle stelle chiamate a turno da Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport. Da Cannavaro, a Ferrara, a Del Piero, Buffon, Tacchinardi, Pruzzo, Alessandro Petacchi, Nicola Vizzoni e tutti gli altri a seguire con il pubblico presente che ha salutato con grandi applausi ognuno dei propri beniamini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

