Viaggio annullato a poche ore dalla partenza | la denuncia di una 25enne con disabilità contro Ryanair

La 25enne milanese Valentina Tius si è vista annullare il volo per Riga poche ore prima della partenza prevista da Orio al Serio. La giovane, che si sposta esclusivamente con una sedia a rotelle elettrica, aveva prenotato il viaggio il 5 settembre per partecipare a un progetto europeo a sostegno della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica. «Sarebbe bastato essere avvertita per tempo così da poter riorganizzare il viaggio», racconta Tius in una intervista al Corriere. «Invece il volo è andato in fumo. Così è solo una discriminazione ». La denuncia della giovane è stata raccolta anche dalla Ledha, Lega per i diritti e la dignità delle persone con disabilità, che ha annunciato di valutare le azioni da intraprendere. 🔗 Leggi su Open.online