Viaggio annullato a poche ore dalla partenza | la denuncia di una 25enne con disabilità contro Ryanair
La 25enne milanese Valentina Tius si è vista annullare il volo per Riga poche ore prima della partenza prevista da Orio al Serio. La giovane, che si sposta esclusivamente con una sedia a rotelle elettrica, aveva prenotato il viaggio il 5 settembre per partecipare a un progetto europeo a sostegno della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica. «Sarebbe bastato essere avvertita per tempo così da poter riorganizzare il viaggio», racconta Tius in una intervista al Corriere. «Invece il volo è andato in fumo. Così è solo una discriminazione ». La denuncia della giovane è stata raccolta anche dalla Ledha, Lega per i diritti e la dignità delle persone con disabilità, che ha annunciato di valutare le azioni da intraprendere. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: viaggio - annullato
Cade sulla rotaia del tram in moto, poco prima di partire in crociera: viaggio annullato
L’Italia perde una delle sue pedine migliori Giulio Pellizzari non parteciperà alla prova in linea prevista per domenica: l’azzurro ha riportato sintomi influenzali che lo hanno costretto a dare forfait. Annullato quindi per lui il viaggio in Africa: al suo posto dovre - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio annullato a poche ore dalla partenza: la denuncia di una 25enne con disabilità contro Ryanair; Viaggio cancellato per la carrozzina, la denuncia di una 25enne con disabilità: «RyanAir ha annullato il mio biglietto poche ore prima del volo»; Odissea per i passeggeri del volo Bologna-Londra: Tenuti 5 ore in ostaggio su un aereo.
Viaggio annullato a poche ore dalla partenza: la denuncia di una 25enne con disabilità contro Ryanair - Valentina Tius, 25 anni, non ha potuto partire per Riga a causa della sua carrozzina elettrica. open.online scrive
Viaggio cancellato per la carrozzina, la denuncia di una 25enne con disabilità: «RyanAir ha annullato il mio biglietto poche ore prima del volo» - Valentina Tius, milanese, avrebbe dovuto salire a bordo di un aereo per Riga: «Dovevo prendere parte a un progetto europeo sulla partecipazione delle persone disabili. Come scrive msn.com