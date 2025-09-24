Viabilità la denuncia dell’Uil trasporti | Degrado e abbandono al Rione Libertà

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo costretti a denunciare lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la viabilità cittadina ed in particolar modo quella del Rione Libertà”. – c osì in una nota il segretario Uil Trasporti Benevento, Cosimo Pagliuca. Gli autisti degli Autobus Urbani di Benevento sono costretti per evitare le ataviche buche presenti sulla viabilità ad effettuare pericolosi slalom. È evidente che tutto ciò può provocare, e si ringrazia il cielo che a tutt’oggi ancora non è accaduto, pericolosi incidenti che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità pubblica e degli stessi conducenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

