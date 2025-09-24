Via Ugo Schiano si lavora per la sicurezza

I lavori in corso a Bardalone, per il rifacimento e la messa in sicurezza di via Ugo Schiano, hanno destato l’approvazione di residenti e utenti. Si tratta del tratto che conduce a Campo Magno, la borgata che regala uno dei panorami tra i più suggestivi dell’intero comune. "Sono operativi da alcune settimane due cantieri importanti avviati dall’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio – si legge sul profilo Facebook del vicesindaco, Giacomo Buonomini – con l’obiettivo di mettere in sicurezza e migliorare la percorribilità di via Ugo Schiano, che porta verso Campo Magno attraversando le borgate “altre“ del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

