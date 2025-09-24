Via Sasso Morelli l’appello di FdI | La strada va messa in sicurezza
Mettere in sicurezza via Sasso Morelli, in particolare nel tratto di strada che conduce all’incrocio con via Gambellara. Lo chiede, raccogliendo l’appello dei residenti, il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), descrivendo appunto una situazione di pericolo che si ripete quotidianamente. "I cittadini ci segnalano l’urgenza di un intervento immediato e risolutivo sulla viabilità – riferisce il meloniano –. In particolare, il tratto che porta all’incrocio fra via Sasso Morelli e la via Gambellara è diventato spesso teatro di comportamenti irresponsabili da parte di chi lo usa come una vera e propria pista da corsa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sasso - morelli
Area verde Sasso Morelli. Pronti i nuovi spazi gioco. Spada: "Sforzo notevole"
All’agroparco di Sasso Morelli la Campestre Crai: ecco la carica dei novecento
@sofia_cavalli ai microfoni di @sport_ndm al termine della presentazione ufficiale della nuova stagione della @claiimolavolley nella splendida cornice di Villa La Babina a Sasso Morelli #sport #volley #Imola #ndmsport - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO A 7, AL VIA IL TORNEO DI SASSO MORELLI - Parte questa sera il torneo di Sasso Morelli, calcio a 7 senza fuorigioco, e si concluderà venerdì 26 giugno con la finalissima che metterà sul trono la squadra campione di questo 2010. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Campo di Sasso Morelli . Fondi per gli spogliatoi . Piano da mezzo milione - Via libera della Regione a un contributo di 345mila euro, a fronte di un progetto complessivo da quasi mezzo milione, per la costruzione del nuovo spogliatoio per il campo da calcio di Sasso Morelli. msn.com scrive