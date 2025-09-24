Mettere in sicurezza via Sasso Morelli, in particolare nel tratto di strada che conduce all’incrocio con via Gambellara. Lo chiede, raccogliendo l’appello dei residenti, il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), descrivendo appunto una situazione di pericolo che si ripete quotidianamente. "I cittadini ci segnalano l’urgenza di un intervento immediato e risolutivo sulla viabilità – riferisce il meloniano –. In particolare, il tratto che porta all’incrocio fra via Sasso Morelli e la via Gambellara è diventato spesso teatro di comportamenti irresponsabili da parte di chi lo usa come una vera e propria pista da corsa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Sasso Morelli, l’appello di FdI : "La strada va messa in sicurezza"