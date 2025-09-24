Via libera della Camera al dl giustizia | 130 sì Il decreto ora passa al Senato

Il provvedimento amplia fino al 30 giugno la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati per «garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Via libera della Camera al dl giustizia: 130 sì. Il decreto ora passa al Senato

