Via libera dalla Camera all' istituzione della festa nazionale di San Francesco d' Assisi il 4 ottobre Il testo passa ora al Senato

V ia libera dalla Camera all’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. Il provvedimento, presentato da Noi Moderati, incassa un sostegno bipartisan alla Camera. Sono stati ben 247 i voti a favore, 8 gli astenuti e solo 2 i contrari. Il testo passa ora al Senato. L’obiettivo è l’approvazione definitiva per l’ottavo centenario della morte del santo nel 2026. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Primo via libera per San Francesco festa nazionale iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

