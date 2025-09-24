Via libera alla rivoluzione urbanistica di Frosinone | ecco la nuova De Matthaeis

Via libera alla rivoluzione urbanistica di Frosinone. Un passaggio formale che spalanca la strada a cambiamenti concreti e rivoluzionari: con la delibera comunale approvata il 22 settembre 2025, l’amministrazione di Frosinone ha definito gli indirizzi per dare avvio alla riqualificazione urbana e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it