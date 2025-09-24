Via Frocis al Brianza Pride | È blasfemia

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già polemica in merito all'annuncio degli organizzatori del Brianza Pride di voler dar vita durante la manifestazione che si terrà sabato 27 settembre ad Arcore alla Via Frocis, l'iniziativa che richiamandosi alla Via Crucis vedrà a ogni stazione della parata arcobaleno una sosta e una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frocis - brianza

Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis

Via Frocis al Brianza Pride: È blasfemia; Svelato il Brianza Pride 2025: percorso e temi dell’evento di sabato ad Arcore; Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis.

via frocis brianza prideArcore, al Brianza Pride la “Via Frocis” - Un nome volutamente provocatorio, che gli organizzatori rivendicano come gesto di orgoglio e ribaltamento di un insulto troppo spesso usato per ferire. Segnala mbnews.it

via frocis brianza prideSabato il Brianza Pride ad Arcore: tra provocazioni, carri e una tappa a Villa San Martino - 30 in stazione e poi corteo da via Casati a Piazza Pertini passando per la Villa San Martino. Si legge su mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Frocis Brianza Pride