Via Frocis al Brianza Pride | È blasfemia
È già polemica in merito all'annuncio degli organizzatori del Brianza Pride di voler dar vita durante la manifestazione che si terrà sabato 27 settembre ad Arcore alla Via Frocis, l'iniziativa che richiamandosi alla Via Crucis vedrà a ogni stazione della parata arcobaleno una sosta e una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: frocis - brianza
Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis
Ad Arcore la “Via Frocis”: il Pride che non chiede permesso a nessuno - facebook.com Vai su Facebook
Via Frocis al Brianza Pride: È blasfemia; Svelato il Brianza Pride 2025: percorso e temi dell’evento di sabato ad Arcore; Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis.
Arcore, al Brianza Pride la “Via Frocis” - Un nome volutamente provocatorio, che gli organizzatori rivendicano come gesto di orgoglio e ribaltamento di un insulto troppo spesso usato per ferire. Segnala mbnews.it
Sabato il Brianza Pride ad Arcore: tra provocazioni, carri e una tappa a Villa San Martino - 30 in stazione e poi corteo da via Casati a Piazza Pertini passando per la Villa San Martino. Si legge su mbnews.it