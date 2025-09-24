via fortini il tar accoglie la sospensiva ma non dispone la riapertura della strada

Firenze, 24 settembre 2025 - Oggi il Tar ha esaminato la richiesta di sospensiva dei provvedimenti in vigore in via Fortini presentata da alcuni cittadini, in particolare per quanto riguarda la chiusura della strada a seguito del rischio crollo di un muro privato. I giudici hanno deciso di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini di una rivalutazione istruttoria delle misure adottate alla luce degli interessi coinvolti e senza disporre la riapertura della strada (che invece era stata richiesta, anche solo parziale, dai ricorrenti), fissando la nuova udienza al 30 ottobre per verificare le misure adottate nel frattempo dall'amministrazione e lo stato dei lavori a cura del condominio proprietario del muro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

