Via Filzi nel degrado | Situazione vecchia ma sottovalutata

Una situazione di degrado non certamente nuova ma da tempo nota quella su via Filzi. Ma a quanto ricorda il consigliere comunale Marco Raffaelli (nella foto) e risposte dell'amministrazione comunale spezzina alle sue interpellanze non bastarono."Tre mesi fa – spiega il rappresentante del Pd – ho annunciato la presentazione di un'interpellanza per portare all'attenzione dell'amministrazione i problemi di via Filzi evidenziando la strada dissestata, l'incuria ed il degrado della zona. Alla mia segnalazione replicò prontamente l'assessore competente, il quale ha prima negato l'esistenza dei problemi per poi riconoscere la presenza di parti di asfalto ammalorato.

