Via Cavour vigilessa presa a calci e pugni negli uffici del giudice di pace
Brutale aggressione oggi negli uffici del giudice di pace di via Cavour. Una vigilessa è stata colpita da un uomo con calci e pugni. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all'ospedale Civico. Sono in corso le indagini.Sull'episodio sono intervenuti il sindaco Roberto Lagalla e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
