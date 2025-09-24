Via Bicocca l’ok all’allargamento atteso in Consiglio
Il Consiglio comunale darà domani il via libera all’allargamento di via Bicocca e alla realizzazione di una pista ciclopedonale fino all’incrocio con via Selice. L’intervento sarà dichiarato di pubblica utilità, indifferibile e urgente, con apposizione del vincolo espropriativo e variante agli strumenti urbanistici. Elemento centrale è che l’opera sarà interamente a carico dei soggetti convenzionati, senza oneri per il Comune. La spesa complessiva ammonta a quasi 760mila euro, di cui oltre 152mila coperti tramite scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, a cui si aggiungono indennità per espropri, spese tecniche, imprevisti e oneri fiscali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
