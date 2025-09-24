Vetrine sfondate e casse svuotate | notte di razzie e fuga nei campi fino all’alba
Una notte da film a Pergine Valsugana, tra vetrine sfondate, allarmi che squillano e un inseguimento nei campi alle prime luci dell’alba. Tre uomini, sorpresi ancora con la refurtiva in tasca e attrezzi da scasso nascosti nei modi più improbabili, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: vetrine - sfondate
Vetrine sfondate e casse svuotate: notte di razzie e fuga nei campi fino all’alba
“Doveva essere una manifestazione ‘per la pace’, si è trasformata in una giornata di paura. La Stazione Centrale di Milano è stata messa a ferro e fuoco. Vetrine sfondate, oggetti scagliati contro le Forze dell’Ordine, idranti azionati per ostacolare i reparti in ser - facebook.com Vai su Facebook
Ruffano, banda di ladri scatenata: tre colpi in una notte, vetrine sfondate in aree di servizio - X Vai su X