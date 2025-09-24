Vetrine sfondate e casse svuotate | notte di razzie e fuga nei campi fino all’alba

Una notte da film a Pergine Valsugana, tra vetrine sfondate, allarmi che squillano e un inseguimento nei campi alle prime luci dell’alba. Tre uomini, sorpresi ancora con la refurtiva in tasca e attrezzi da scasso nascosti nei modi più improbabili, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

