A un anno dalla sua inaugurazione, la mostra “ VEryNICE. La Bellezza nel Nome ” dell’artista italiano e naming specialist Sangy continua a stupire e a farsi ammirare, trasformando il Canal Grande in una galleria urbana tra le più prolifiche al mondo. Al centro dell’installazione campeggia un gigantesco striscione firmato da Sangy, affisso sul balcone di Ca’ Sagredo, monumentale palazzo veneziano oggi tutelato come Monumento Nazionale. La posizione, strategica e altamente visibile, conferisce a VEryNICE una portata impressionante: esposta in uno dei luoghi con maggior flusso turistico al mondo, l’opera gode di una visibilità costante e diffusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - VEryNICE di Sangy: l’installazione sul Canal Grande è l’opera d’arte contemporanea più vista