Vertenza Yoox tavolo al Mimit | Possibile superamento dei licenziamenti
Un primo segnale positivo arriva dal tavolo di confronto sulla vertenza Yoox, che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) a Roma. L’azienda ha infatti espresso la disponibilità a valutare, nei prossimi dieci giorni, il superamento della procedura di licenziamento che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Esuberi Yoox, oggi primo vertice. Confindustria: "Vertenza difficile"
Vertenza Yoox, per il vice presidente della Regione la soluzione alla crisi sono gli ammortizzatori sociali
Lavoro. Pietrella (FdI): su vertenza Yoox governo Meloni attento a vertenza, sx attenta a propaganda
