Vertenza Seli-Kab apprensione per i lavoratori | Trovare soluzioni per superare il momento di difficoltà
La Camera del Lavoro di Carini è "vicina ai lavoratori della Seli-Kab" e si farà "parte attiva" per convocare un tavolo con il Comune di Carini. "Esprimiamo solidarietà ai lavoratori impegnati nella delicata vertenza a tutela dei posti di lavoro - dichiara Matteo Savasta, segretario della Camera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
