Verso figli su misura? Il futuro della genetica riproduttiva

Maddalena Binda – Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 5 settembre 2025 È possibile scegliere l’embrione con meno rischi per la salute? O addirittura quello con un quoziente intellettivo più alto? Possono sembrare scenari fantascientifici, ma in parte sono già realtà. Nel 1990, nel Regno Unito, è stato effettuato il primo test genetico preimpianto ( pre-implantation genetic testing ), una procedura che permette di identificare anomalie genetiche in embrioni ottenuti con tecniche di fecondazione in vitro. Inizialmente indicato per le coppie con un alto rischio di trasmettere malattie ereditarie, questa tecnica ha permesso di sviluppare la genetica riproduttiva che oggi comprende, oltre agli screening prenatali, processi di editing genetico sempre più precisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it