Verso Cagliari Inter Mazzitelli lancia la sfida | Arriviamo a questa partita nel migliore dei modi siamo pronti

Dopo il successo interno a San Siro contro il Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu sfiderà il Cagliari sabato 27 settembre alle 20:45 per la quinta giornata di Serie A. La formazione sarda, guidata in panchina da Fabio Pisacane, ha raccolto sin qui 7 punti in 4 match, con 2 vittorie, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Cagliari, Mazzitelli: “Siamo nella condizione migliore per affrontare l’Inter”; Cagliari-Frosinone, Mazzitelli: Atteggiamento giusto, Inter? Umore positivo; Cagliari, Mazzitelli: La vittoria è il modo migliore per arrivare alla sfida di sabato. Ecco come va affrontata l'Inter.

verso cagliari inter mazzitelliInfortunio Zappa, stop nel match di Coppa Italia! Le ultime sul difensore verso l’Inter - Infortunio Zappa, il difensore del Cagliari è a serio rischio per la sfida della 4a giornata contro la squadra del tecnico Cristian Chivu. Come scrive cagliarinews24.com

verso cagliari inter mazzitelliCagliari, Mazzitelli: “Siamo nella condizione migliore per affrontare l’Inter” - Sarà una serata bella, speriamo di farla diventare bellissima”, ha detto Mazzitelli ... Si legge su msn.com

