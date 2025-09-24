Verso Cagliari Inter Mazzitelli lancia la sfida | Arriviamo a questa partita nel migliore dei modi siamo pronti
Dopo il successo interno a San Siro contro il Sassuolo, l’ Inter di Cristian Chivu sfiderà il Cagliari sabato 27 settembre alle 20:45 per la quinta giornata di Serie A. La formazione sarda, guidata in panchina da Fabio Pisacane, ha raccolto sin qui 7 punti in 4 match, con 2 vittorie, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: verso - cagliari
Sebastiano Esposito verso Cagliari: prestito con diritto di riscatto, si avvicina la chiusura con l’Inter
Esposito Inter, Sebastiano verso la cessione al Cagliari: l’attaccante lascia i nerazzurri. Le cifre dell’affare
Esposito Inter, l’ex Sampdoria verso il Cagliari: accordo fino al 2030. Prima il rinnovo con i nerazzurri
#Cagliari Primo allenamento verso la partita di sabato contro l' #Inter per i rossoblù: le condizioni di Gabriele #Zappa e le ultime da Asseminello - X Vai su X
“KR46MØ in viaggio verso Cutro”: Cagliari ricorda le vittime e riflette sull’accoglienza Il 15 marzo al Teatro Sant’Eulalia l’iniziativa a due anni dal naufragio organizzata dalla Caritas diocesana e dall’associazione Oscar Romero Continua a leggere su https://w - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, Mazzitelli: “Siamo nella condizione migliore per affrontare l’Inter”; Cagliari-Frosinone, Mazzitelli: Atteggiamento giusto, Inter? Umore positivo; Cagliari, Mazzitelli: La vittoria è il modo migliore per arrivare alla sfida di sabato. Ecco come va affrontata l'Inter.
Infortunio Zappa, stop nel match di Coppa Italia! Le ultime sul difensore verso l’Inter - Infortunio Zappa, il difensore del Cagliari è a serio rischio per la sfida della 4a giornata contro la squadra del tecnico Cristian Chivu. Come scrive cagliarinews24.com
Cagliari, Mazzitelli: “Siamo nella condizione migliore per affrontare l’Inter” - Sarà una serata bella, speriamo di farla diventare bellissima”, ha detto Mazzitelli ... Si legge su msn.com