Verì smaschera numeri fasulli | disavanzo sanità Abruzzo ancora incalcolabile

Pescara - L'assessora alla Salute replica alle accuse dell'opposizione: «Si diffondono solo ipotesi, i conti reali saranno definiti solo dopo il 2026» L'assessora regionale alla Salute, Nicoletta Verì, risponde con fermezza alle critiche mosse dall'opposizione in merito ai presunti conti in rosso della sanità abruzzese. Secondo la rappresentante della giunta, i rilievi avanzati dai gruppi avversari non hanno fondamento concreto, poiché il disavanzo effettivo non è ancora misurabile. I bilanci delle ASL saranno infatti approvati in via definitiva solo nella primavera del 2026, e al momento non è stata stabilita la quota del fondo sanitario nazionale spettante alla regione.

