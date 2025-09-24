Verde Juve la chiamata al Mondiale raccontata dall’agente | C’era l’idea di convocarlo nonostante l’infortunio Sul rapporto con Padoin e la Juve Primavera…

Verde Juve, la chiamata al Mondiale raccontata dallagente: tutte le dichiarazioni sul difensore della Primavera. In un’intervista esclusiva a , l’agente Fabio Di Napoli della BDN Management ha parlato di Verde, difensore classe 2007 della Juve Primavera convocato con l’ Italia U20 al Mondiale. Partiamo dalla notizia più bella: la convocazione di Verde con l’Italia U20 al Mondiale. Nonostante il recente infortunio hanno deciso di contare su di lui. «Lo avevano già contattato qualche settimana fa, perché l’idea era quella di convocarlo a prescindere, nonostante l’infortunio che non gli aveva permesso di fare minutaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fabio Di Napoli: «Verde è un riferimento per tutti, il Mondiale con l’Italia U20 è una grande occasione anche se voleva dare una mano alla Juve. Vi presento l’acquisto dell’Under 15 Capristo» – ESCLUSIVA

