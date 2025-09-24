Verde e servizi L’opposizione boccia il Pgt
Con 58 osservazioni al Piano di governo del territorio, i partiti di opposizione propongono di diminuire l’incremento di popolazione stimato, prevedere alloggi in edilizia sociale comunale, dotare Melegnano di un piano del verde, realizzare un nuovo ponte ciclopedonale sul Lambro e recuperare con un programma pluriennale le sponde del fiume. È questo l’appello in arrivo da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Insieme Cambiamo, che contestano le scelte urbanistiche assunte dall’amministrazione Bellomo. Nel mirino, in prima battuta, l’aumento di popolazione: con le potenzialità edificatorie contemplate nel Pgt, si stima un incremento, ancorché teorico, di 1200 unità, dagli attuali 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: verde - servizi
Doppietta per Bellaria, oltre alla Bandiera Blu anche la Verde. "Una città che offre servizi ottimali alle famiglie"
Villaggio Aldisio, il quartiere attacca Messina Servizi: "Tante sterpaglie al posto del verde pubblico"
I mille giorni di Pilotto: "Casa, servizi e verde. La mia Monza è una città con le persone al centro"
Verde, innovazione, territorio e servizi di promozione alla Val di Sangro Expo 2025 Dal 18 al 21 settembre, ad Atessa, scopri aziende e associazioni che contribuiscono ogni giorno al benessere e alla crescita della comunità. Click Team Da oltre 10 anni c - facebook.com Vai su Facebook
Meloni non tiene una conferenza stampa da ben 260 giorni, eppure è a #DomenicaIn a parlare di pastarelle. Il servizio pubblico piegato al ridicolo: dalla premier, mai una parola sul massacro in corso a Gaza o sui temi importanti per il Paese, come il caro vita, - X Vai su X
Goletta Verde di Legambiente promuove il mare delle Marche, ma boccia le foci dei fiumi: «Sono inquinate» - È la "pagella" stilata dai volontari di Goletta Verde di Legambiente dopo il monitoraggio delle acque delle Marche. Riporta corriereadriatico.it