Verde e servizi L’opposizione boccia il Pgt

24 set 2025

Con 58 osservazioni al Piano di governo del territorio, i partiti di opposizione propongono di diminuire l’incremento di popolazione stimato, prevedere alloggi in edilizia sociale comunale, dotare Melegnano di un piano del verde, realizzare un nuovo ponte ciclopedonale sul Lambro e recuperare con un programma pluriennale le sponde del fiume. È questo l’appello in arrivo da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Insieme Cambiamo, che contestano le scelte urbanistiche assunte dall’amministrazione Bellomo. Nel mirino, in prima battuta, l’aumento di popolazione: con le potenzialità edificatorie contemplate nel Pgt, si stima un incremento, ancorché teorico, di 1200 unità, dagli attuali 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

