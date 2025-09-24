Ventola sull’Inter e Pio Esposito | Non ascoltare i giornali lasciatelo crescere

Ventola sull'Inter, l'ex attaccante nerazzurro parla della pressione sul giovane talento e di possibili modifiche tattiche. L'ex attaccante dell' Inter, Nicola Ventola, è intervenuto durante Viva el Futbol per commentare il momento della squadra di Cristian Chivu, soffermandosi in particolare su Pio Esposito e sulla gestione della pressione sui giovani giocatori. Ventola ha voluto rivolgere un messaggio chiaro al giovane talento nerazzurro, ricordando la propria esperienza personale: «Una cosa voglio dire a Pio Esposito: non ascoltare i giornali. Troppe cavolate si sentono, troppa pressione su questo ragazzo.

Ventola sull’Inter: «Sembra che non possa spendere. Se ti riduci all’ultimo giorno per prendere Akanji, è vero che…»

