Vent’anni di Giovani idee Viaggio in Polonia e festa a Bergamo
L’INIZIATIVA. Il 2 ottobre dall’aeroporto di Orio partirà un gruppo di 30 persone tra rappresentanti dell’associazione, autorità, docenti e studenti della 3^B del liceo Lussana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: vent - anni
Ancona, Ex Lancisi, vent?anni di nulla: ora pure il blitz dei tiktoker nell?ospedale abbandonato e oggi parco giochi (proibito) del brivido
Vent’anni dal viaggio del Toti: il sottomarino riapre alle visite
Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni
Tg3. . Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @DonatellaNicit4 : Tra vent'anni sarai più dispiaciuto per quello che non hai fatto che per quello che hai fatto Mark Twain #NessunRimpi… - X Vai su X
Vent’anni di «Giovani idee». Viaggio in Polonia e festa a Bergamo - «Giovani idee» compie vent’anni: il 2 ottobre la partenza della delegazione bergamasca verso la Polonia. Secondo ecodibergamo.it