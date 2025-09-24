Membri armati di una milizia civile venezuelana hanno sfilato per le strade di Caracas in un evento organizzato dal governo del Paese. I miliziani brandivano armi e intonavano slogan come "cara patria, tua è la mia anima, tuo è il mio amore". Il presidente Nicolas Maduro ha annunciato che il Venezuela sta pianificando un quadro giuridico per proteggersi da ogni possibile futura invasione da parte di un altro Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, le milizie civili armate sfilano per le strade di Caracas contro gli Usa