Venezuela le milizie civili armate sfilano per le strade di Caracas contro gli Usa | le immagini

Venezuela le milizie civili armate sfilano per le strade di Caracas contro gli Usa
In Venezuela, membri armati di una milizia civile hanno sfilato per le strade di Caracas in un evento organizzato dal governo del Paese. I miliziani brandivano armi e intonavano slogan come “ cara patria, tua è la mia anima, tuo è il mio amore ”. Il presidente Nicolas Maduro ha annunciato che il Venezuela sta pianificando un quadro giuridico per proteggersi da ogni possibile futura invasione da parte di un altro Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Venezuela, Maduro invita le milizie armate civili a unirsi all'esercito: le immagini da Caracas
InsideOver. . Mercoledì 17 settembre il Venezuela ha iniziato a condurre esercitazioni militari su larga scala sull'isola di Orchila, nei Caraibi meridionali, in risposta allo schieramento di navi ordinato dagli Stati Uniti nella zona, manovre che il Paese latinoameri - facebook.com Vai su Facebook
Membri armati di una milizia civile venezuelana hanno sfilato per le strade di Caracas in un evento organizzato dal governo del Paese.
Maduro ordina ai militari di insegnare ai civili a usare le armi - Dopo il flop degli arruolamenti volontari nelle Milizie bolivariane, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordinato ai militari di insegnare ai civili come usare le armi da fuoco, nel contes ... Da ansa.it