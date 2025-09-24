Venezuela le milizie civili armate sfilano per le strade di Caracas contro gli Usa | le immagini

In Venezuela, membri armati di una milizia civile hanno sfilato per le strade di Caracas in un evento organizzato dal governo del Paese. I miliziani brandivano armi e intonavano slogan come “ cara patria, tua è la mia anima, tuo è il mio amore ”. Il presidente Nicolas Maduro ha annunciato che il Venezuela sta pianificando un quadro giuridico per proteggersi da ogni possibile futura invasione da parte di un altro Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

