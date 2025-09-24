Venezia in festa | battuto il Verona ai rigori sarà sfida all’Inter a San Siro

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppa Italia, il Venezia di Stroppa elimina il Verona ai calci di rigore: l’Inter prossimo avversario a San Siro. I dettagli La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Venezia si è conclusa con la vittoria dei lagunari ai calci di rigore. La squadra di Giovanni Stroppa, tecnico subentrato in estate per rilanciare il progetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

venezia festa battuto veronaVerona-Venezia, il match sospeso per forte grandinata: derby veneto di Coppa Italia riprende dopo uno stop di 15 minuti - 0, è stata sospesa all'inizio del secondo tempo per ... ilgazzettino.it scrive

venezia festa battuto veronaMaltempo, sospesa la partita di Coppa Italia Verona-Venezia: forte grandinata di 15 minuti, giocatori negli spogliatoi - 0, è stata sospesa all'inizio del secondo tempo per ... Lo riporta msn.com

