Venezia batte Verona ai rigori a ottavi di Coppa Italia con Inter
VERONA (ITALPRESS) – Il Venezia batte il Verona ai calci di rigore (4-5) e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, è il penalty decisivo di Lella, dopo l’errore di Ebosse, a regalare agli uomini di Stroppa il successo nel derby veneto allo stadio Bentegodi, certificando la crisi dei ragazzi di Paolo Zanetti, ancora a secco di successi in stagione nei novanta minuti. Poche le emozioni corso della gara. Le due squadre lasciano il campo al duplice fischio con un tiro nello specchio a testa e una percentuale di possesso palla (63%) che sorride al Venezia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Gol annullati, prodezze e traverse: il Venezia batte il Bari. Sorpresa Carrarese a La Spezia
Basket femminile, Venezia lotta e batte la Stella Rossa nell’andata del preliminare di Eurolega
Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025
"Giangio Forever" di Seregno: l'Under 13 Olimpia vince tre derby e poi batte Venezia in finale Leggi qui http://olimpiamilano.com/lunder-13-vince-a-seregno-battuta-venezia-in-finale/… #insieme - X Vai su X
Quando il pubblico batte le mani così, sai che è stata una serata di successo! Grazie Fratta Polesine! • #sognoveneziano #rondoveneziano #barocco #livemusic #venezia #crossovermusic #venicevibes - facebook.com Vai su Facebook
