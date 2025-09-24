Venezia batte Verona ai rigori a ottavi di Coppa Italia con Inter

VERONA (ITALPRESS) – Il Venezia batte il Verona ai calci di rigore (4-5) e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, è il penalty decisivo di Lella, dopo l’errore di Ebosse, a regalare agli uomini di Stroppa il successo nel derby veneto allo stadio Bentegodi, certificando la crisi dei ragazzi di Paolo Zanetti, ancora a secco di successi in stagione nei novanta minuti. Poche le emozioni corso della gara. Le due squadre lasciano il campo al duplice fischio con un tiro nello specchio a testa e una percentuale di possesso palla (63%) che sorride al Venezia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it