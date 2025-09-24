Veneri e Palazzini Fratelli d' Italia | Sul tema sicurezza Regione Toscana ancora una volta assente
Arezzo, 24 settembre 2025 – Veneri e Palazzini (Fratelli d'Italia): "Sul tema sicurezza, Regione Toscana ancora una volta assente. IL Governo è pronto a realizzare due CPR per garantire la sicurezza dei cittadini toscani." «Nonostante la contrarietà del centrosinistra toscano, dettata da motivi puramente ideologici, il Governo Meloni realizzerà finalmente due centri per i rimpatri in Toscana, fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini toscani, venendo incontro alle richieste di numerosi amministratori locali della nostra regione. Parliamo di centri destinati a ospitare stranieri irregolari con gravi precedenti penali, come spaccio o violenza sessuale, in attesa del rimpatrio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
