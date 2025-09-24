Vendita San Siro a Inter e Milan domani il giorno della verità! Cosa filtra sui voti e sulle tempistiche

: tutto ciò che c’è da sapere. Domani prenderà ufficialmente il via in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, l’aula è convocata per le 16:30 e la discussione segue le cinque riunioni delle commissioni comunali, dedicate all’analisi del documento e dei suoi dettagli. Il clima politico si preannuncia teso, con diversi consiglieri già decisi a esprimere posizioni contrarie o incerte sul futuro del Meazza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vendita San Siro a Inter e Milan, domani il giorno della verità! Cosa filtra sui voti e sulle tempistiche

In questa notizia si parla di: vendita - siro

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

Alle 10:00 di oggi andranno in vendita i biglietti per il concerto di San Siro attraverso la prevendita di Metalitalia. NON OCCORRE ISCRIZIONE. Chiunque può comprare già da oggi attraverso il link (che pubblicheremo non appena uscirà). - facebook.com Vai su Facebook

Vendita di San Siro, tra terreni pagati a rate e clausola earn-out ecco i numeri dell’operazione - la Repubblica - X Vai su X

Stadio San Siro, Marotta avverte: Se non si risolve ce ne andiamo. E attacca i politici di 30 anni fa; Milan e Inter già pensano al futuro San Siro: scelti gli studi Foster+Partners e Manica per costruire il…; San Siro in vendita, ritorno al futuro. I club: il nuovo stadio avrà 2 anelli. Progetto affidato a Foster e Manica.

Vendita San Siro a Milan e Inter: mancano due voti per avere il via libera anche in Consiglio Comunale - Dopo l'ok della Giunta, la delibera della vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter dovrà ottenere ora l'approvazione anche in Consiglio Comunale che si ... Come scrive milannews.it

San Siro: domani in Consiglio comunale la delibera sulla vendita - Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Si legge su msn.com