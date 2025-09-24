Vendemmia e agri-merenda per grandi e piccini | l' appuntamento al mercato coperto
Sabato 27 settembre il Mercato di Campagna Amica Ravenna celebra l’uva e il vino con la tradizionale Festa della Vendemmia. Dalle 10.30 laboratorio di pigiatura dell’uva, un rito antico che coinvolge bimbi e genitori e che viene spiegato e curato da Alessandra Ravagli, vignaiola di pianura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
per domenica 28 settembre bella giornata della vendemmia contadina presso Agriturismo Sangiovanni Caiazzo - facebook.com Vai su Facebook
Vendemmia per famiglie in Lombardia: eventi di settembre con raccolta e pigiatura dell’uva; Vendemmia con i bambini a Casa Masca; Tempo di vendemmia: ecco le vigne in Italia dove provare l’esperienza con i bambini.
Dai bimbi agli anziani: grande successo per la "vendemmia sociale" nel Padovano - I bambini sono stati coinvolti anche nella pigiatura dell'uva con i piedi, un’altra esperienza originale che ormai si prova sempre più di rado ... Riporta padovaoggi.it
Scatta la vendemmia in anticipo per il caldo, attesi 45 mln ettolitri - Al via la vendemmia in Italia anticipata dal caldo, la produzione dovrebbe aggirarsi quest'anno intorno ai 45 milioni di ettolitri, con una qualità tra il buono e l'ottimo. Come scrive ansa.it