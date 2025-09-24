Vendemmia e agri-merenda per grandi e piccini | l' appuntamento al mercato coperto

Sabato 27 settembre il Mercato di Campagna Amica Ravenna celebra l’uva e il vino con la tradizionale Festa della Vendemmia. Dalle 10.30 laboratorio di pigiatura dell’uva, un rito antico che coinvolge bimbi e genitori e che viene spiegato e curato da Alessandra Ravagli, vignaiola di pianura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it