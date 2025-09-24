Velista disperso in mare tra l' Elba e Pianosa dopo la caduta dalla barca | ricerche in corso

Ore di ansia per un velista francese che, secondo quanto emerso, sarebbe caduto in mare nell'area tra l'isola d'Elba e Pianosa nella notte tra lunedì e martedì scorso, mentre navigava in solitaria e stava rientrando al porto di Taverna in Corsica, a nord di Ghisonaccia.Il trimarano sul quale si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

