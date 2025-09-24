Veleni dopo il rogo nella palazzina Chiuse tre scuole nei paraggi | Compromessa la qualità dell’aria
Devastante incendio in una palazzina in ristrutturazione a Rovato, in via XXV aprile. Le fiamme, innescate lunedì pomeriggio pare da un cortocircuito, hanno divorato l'intero stabile, raggiungendo l'interrato nel quale erano stoccati migliaia di pneumatici. Il fumo nero acre ha fatto scattare l'allarme ambientale per potenziali esalazioni pericolose, e il sindaco Tiziano Belotti ha emanato un'ordinanza a tutela della salute pubblica. Il provvedimento ha disposto che nel raggio di un chilometro dal rogo porte e finestre di abitazioni e locali venissero chiuse, gli animali tenuti in casa. Ieri inoltre, essendo bloccata la viabilità intorno allo stabile, dichiarato inagibile, sono rimaste chiuse le scuole Medie Leonardo Da Vinci, la Materna Santa Caterina di via Europa e l'Istituto superiore Gigli (sempre in va Europa).
Veleni dopo il rogo nella palazzina. Chiuse tre scuole nei paraggi : "Compromessa la qualità dell'aria" - Il fumo nero e acre ha fatto scattare l'allarme ambientale per potenziali esalazioni pericolose.
Viterbo: dissequestrata palazzina della facoltà Agraria distrutta dal rogo - Proseguono le indagini nell’inchiesta della procura per incendio colposo, si attende la perizia dell’ingegnere nominato dal pm ... Scrive civonline.it