Vela La tradizione prende il largo | c’è la sfida in mare per il patrono

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Navale di Pesaro saluta l’estate, sabato 27 settembre, con il tradizionale appuntamento della Regata del Patrono, che celebra un’edizione significativa, la 35ª: "E’ stata un’estate ricca di appuntamenti e di attività molto partecipate – sottolinea il presidente del sodalizio, Antonio Rossini – e ci fa piacere ritrovarci ancora insieme in questa manifestazione dove i partecipanti sperimentano sano agonismo e divertimento ". Il programma ricalca quello abituale: alle 9 appuntamento per il briefing nella sede della Lega Navale, in Strada tra i Due Porti, alle 11 la partenza, con tempo limite per tagliare il traguardo fissato per le 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vela la tradizione prende il largo c8217232 la sfida in mare per il patrono

© Sport.quotidiano.net - Vela. La tradizione prende il "largo»: c’è la sfida in mare per il patrono

In questa notizia si parla di: vela - tradizione

La solidarietà prende il largo con la vela; La solidarietà prende il largo a Cattolica per sostenere la ricerca dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna; Ferrari Hypersail: il futuro della vela ad alte prestazioni prende il largo.

vela tradizione prende largoVela. La tradizione prende il "largo»: c’è la sfida in mare per il patrono - La Lega Navale di Pesaro saluta l’estate, sabato 27 settembre, con il tradizionale appuntamento della Regata del Patrono, che ... Da sport.quotidiano.net

vela tradizione prende largoLa solidarietà prende il largo: due eventi velici per l'ospedale Sant'Orsola - Le premiazioni si terranno a cura delle Autorità civili, militari, lionistiche indicativamente dalle ore 16 in poi, con tempistiche che potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche ... Lo riporta newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Vela Tradizione Prende Largo