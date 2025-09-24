Vela La tradizione prende il largo | c’è la sfida in mare per il patrono
La Lega Navale di Pesaro saluta l’estate, sabato 27 settembre, con il tradizionale appuntamento della Regata del Patrono, che celebra un’edizione significativa, la 35ª: "E’ stata un’estate ricca di appuntamenti e di attività molto partecipate – sottolinea il presidente del sodalizio, Antonio Rossini – e ci fa piacere ritrovarci ancora insieme in questa manifestazione dove i partecipanti sperimentano sano agonismo e divertimento ". Il programma ricalca quello abituale: alle 9 appuntamento per il briefing nella sede della Lega Navale, in Strada tra i Due Porti, alle 11 la partenza, con tempo limite per tagliare il traguardo fissato per le 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
