Veglia di preghiera per Kevin Colombo il ricordo dei motociclisti bergamaschi Sabato 27 i funerali

Ecodibergamo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LUTTO. Nella serata di mercoledì 24 settembre a Madone il ricordo del 29enne di Villa d’Adda morto in un incidente in moto in via Papa Giovanni XXIII. Il 27 settembre l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

veglia di preghiera per kevin colombo il ricordo dei motociclisti bergamaschi sabato 27 i funerali

© Ecodibergamo.it - Veglia di preghiera per Kevin Colombo, il ricordo dei motociclisti bergamaschi. Sabato 27 i funerali

In questa notizia si parla di: veglia - preghiera

Preghiera della sera 2 Luglio 2025: “Veglia su di me”

Veglia di preghiera per gli operai morti nel crollo a Napoli

Veglia di preghiera a Napoli per i tre operai morti sul lavoro

Veglia di preghiera per Kevin Colombo, il ricordo dei motociclisti bergamaschi. Sabato 27 i funerali.

veglia preghiera kevin colomboVeglia di preghiera per Kevin Colombo, il ricordo dei motociclisti bergamaschi. Sabato 27 i funerali - Nella serata di mercoledì 24 settembre a Madone il ricordo del 29enne di Villa d’Adda morto in un incidente in moto. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Veglia Preghiera Kevin Colombo